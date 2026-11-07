हड़ताल खत्म: भोपाल की सड़कों से कचरे का पहाड़ हटाना बना चुनौती, चार सौ गाड़ियों पर पच्चीस सौ टन से ज्यादा बोझ

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भोपाल में घरों से कचरा एकत्र करने के लिए 400 से अधिक गाड़ियां संचालित होती हैं। सामान्य दिनों में ये गाड़ियां दो से तीन चक्कर लगाकर कचरा शहर के 17 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशनों तक पहुंचाती हैं। यहां से कचरे को कैप्सूल वाहनों के जरिए आदमपुर छावनी स्थित कचरा निष्पादन स्थल तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हड़ताल के दौरान 400 से ज्यादा कचरा संग्रहण गाड़ियां खड़ी रहीं। अब इनके दोबारा सड़कों पर उतरने के बाद भी चुनौती कम नहीं होगी। वजह यह है कि गाड़ियों को अपने नियमित रूट पर घरों से रोजाना निकलने वाला कचरा भी उठाना है। इसके साथ ही तीन दिन से जमा कचरे को भी साफ करना है।शहर में सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब 800 से 850 टन कचरा निकलता है। तीन दिन तक कचरा संग्रहण प्रभावित रहने से करीब 2550 टन कचरा जमा होने का अनुमान है। यानी हड़ताल के दौरान शहर में लगभग तीन दिनों के सामान्य कचरा उत्पादन के बराबर कचरा इकट्ठा हो गया।850 टन रोजाना निकलने वाला कचरा2,550 टन तीन दिन में जमा कचरा400+ कचरा संग्रहण वाहन17 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन85 नगर निगम के वार्ड21 नगर निगम के जोनअब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नगर निगम पहले तीन दिन से जमा कचरे को उठाएगा या रोजाना निकलने वाले कचरे को प्राथमिकता देगा। यदि गाड़ियां पुराने कचरे को उठाने में लगेंगी तो घरों से निकलने वाले नए कचरे का दबाव बढ़ सकता है। वहीं, नियमित कलेक्शन पर पूरा जोर रहेगा तो पुराने ढेर को हटाने में अधिक समय लगेगा। इस समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त फेरे, अतिरिक्त शिफ्ट और जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था करनी होगी। खासकर उन इलाकों में प्राथमिकता से सफाई जरूरी है, जहां कचरा कई दिनों से जमा है और दुर्गंध के साथ संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है।हालांकि, हड़ताल खत्म होने के बाद फिलहाल कितनी गाड़ियां वास्तव में सड़कों पर उतारी गई हैं और कितने अतिरिक्त वाहन लगाए गए हैं, इसका जोनवार आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पूरी व्यवस्था सामान्य होने में लगने वाले समय का सटीक अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता।हड़ताल का असर केवल बाहरी कॉलोनियों तक सीमित नहीं रहा। चार इमली, अरेरा कॉलोनी, दस नंबर मार्केट, गुलमोहर, शाहपुरा, बावड़ियाकलां, न्यू मार्केट, बुधवारा, कोलार रोड और मंत्रालय-विंध्याचल भवन के आसपास भी कचरा जमा होने की खबरें सामने आई थीं। कई जगह डस्टबिन भरने के बाद कचरा सड़कों तक फैल गया था। कुछ स्थानों पर लोगों ने कचरे में आग भी लगा दी थी। त्योहारी सीजन में बाजारों और रिहायशी इलाकों में पहले से ही कचरे का दबाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में नगर निगम को बाजारों, मुख्य सड़कों, आवासीय कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर अलग-अलग प्राथमिकता के आधार पर सफाई अभियान चलाना होगा।सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बातचीत के बाद वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनी है। इसके बाद कर्मचारी काम पर लौटे हैं। लेकिन अब नगर निगम के सामने असली परीक्षा शहर की सफाई व्यवस्था को सामान्य करने की है।