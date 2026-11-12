Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Shivraj Singh Chouhan's Mother's 13th-Day Ritual Attended by Rajnath Singh, Yogi and Four CMs

शिवराज सिंह चौहान की मां की त्रयोदशी में पहुंचे राजनाथ, योगी आदित्यनाथ समेत तीन राज्यों के सीएम भी हुए शामिल

Thu, 12 Nov 2026 06:39 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 12 Nov 2026 06:39 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां काशी बाई की त्रयोदशी और गंगाजली पूजन में शामिल होने के लिए गुरुवार को भोपाल में कई बड़े नेता पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर चौहान परिवार को सांत्वना दी।

विज्ञापन
Shivraj Singh Chouhan's Mother's 13th-Day Ritual Attended by Rajnath Singh, Yogi and Four CMs
राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां स्वर्गीय काशी बाई की स्मृति में गुरुवार को भोपाल में त्रयोदशी एवं गंगाजली पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भोपाल पहुंचकर काशी बाई को श्रद्धासुमन अर्पित किए। सभी ने शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार से मुलाकात कर इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त कीं। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी शामिल हुए। सभी नेताओं ने काशी बाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  मध्यप्रदेश: प्रदेश में वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित, 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति
विज्ञापन


30 अक्टूबर को हुआ था निधन
शिवराज सिंह चौहान की मां काशी बाई का 30 अक्टूबर को भोपाल एम्स में उपचार के दौरान निधन हो गया था। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थीं। निधन के बाद सीहोर जिले के उनके पैतृक गांव जैत में वैदिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। उनके निधन के बाद से ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग चौहान परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। गुरुवार को आयोजित त्रयोदशी और गंगाजली पूजन में भी बड़ी संख्या में शुभचिंतक और गणमान्य लोग शामिल हुए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  मध्यप्रदेश : लाड़ली बहनों के खाते में कल आएंगे 1500 रुपये, पिछोर से सीएम मोहन यादव जारी करेंगे 42वीं किस्त
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed