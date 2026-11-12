मध्यप्रदेश: प्रदेश में वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित, 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति

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मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावली का प्रारूप गुरुवार को प्रकाशित कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार एक जनवरी 2027 की पात्रता तिथि के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इस प्रारूप पर 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जिन युवाओं की उम्र एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।