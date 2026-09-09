मास्टर प्लान के लिए भोपाल में दौड़: सड़कों पर उतरे शहरवासी, मसूद बोले-उज्जैन आ सकता है तो भोपाल में क्यों नहीं

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भोपाल का मास्टर प्लान लंबे समय से अटका होने का मुद्दा अब एक बार फिर सड़क पर आ गया है। मास्टर प्लान लागू कराने की मांग को लेकर बुधवार को 11 नंबर बस स्टॉप से रन फॉर मास्टर प्लान दौड़ आयोजित की गई। इसमें युवा, महिलाएं, छात्र, व्यापारी और शहर के अलग-अलग वर्गों के लोग शामिल हुए। दौड़ के जरिए सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि राजधानी को अब स्पष्ट विकास योजना का इंतजार नहीं कराया जाए। मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में आयोजित इस दौड़ में मास्टर प्लान लागू करने के साथ शहर की बदहाल सड़कों का मुद्दा भी उठाया गया। मसूद ने सरकार पर भोपाल के साथ दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब उज्जैन का मास्टर प्लान लागू हो सकता है तो भोपाल का मामला इतने साल से क्यों अटका है।