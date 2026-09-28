बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत: आज खुले रहेंगे सभी बैंक, 3 दिन की हड़ताल टली; आईबीए-यूएफबीयू में बनी सहमति

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बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऐसे में आज सोमवार को बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज होगा। हड़ताल टलने का फैसला रविवार रात इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। रविवार देर रात दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत में बैंक यूनियनों की मांगों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद शेष शनिवार को अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर आईबीए और यूएफबीयू के प्रतिनिधियों वाली एक उच्चस्तरीय समिति बनाने पर सहमति बनी है। समिति सभी विकल्पों और संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद समाधान तलाशेगी।