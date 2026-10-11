कोसमी का कुसूरवार कौन: आदिवासियों के टूटे घर और तबाह फसलें देख भड़के शिवराज, सीएस को फोन कर जताई नाराजगी

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सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलाने, कुएं को मिट्टी से भरना और फसलें नष्ट करने की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। रविवार को गांव पहुंचे चौहान ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। परिवारों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। इस दौरान मौके पर वन विभाग और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर उन्होंने नाराजगी जताई और मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को फोन कर पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज कराई। शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा करेंगे और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कदम उठाएंगे। बता दें कोसमी गांव में वन विकास निगम और प्रशासन की कार्रवाई के पीछे वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने का मामला बताया जा रहा है।