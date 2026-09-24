मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम: दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, मानसून की विदाई में 6 दिन बाकी

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मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले बारिश का एक और दौर शुरू होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के असर से प्रदेश में अगले दो दिन बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 25 और 26 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का असर ज्यादा रहने का अनुमान है। गुरुवार को भी प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इनमें छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा शामिल हैं। अन्य जिलों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना अवदाब अगले 24 घंटे में और प्रभावी हो सकता है। इसके असर से पूर्वी हिस्से के जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।