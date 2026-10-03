एमपी: भोपाल में विधायक प्रीतम लोधी के बंगले में चोरी, ताला तोड़कर एक्टिवा, सिलेंडर और नल की टोटियां ले गए चोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 03 Oct 2026 07:58 AM IST
सार
भोपाल में भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के जुलाई से बंद सरकारी बंगले का ताला तोड़कर चोर एक्टिवा, दो गैस सिलेंडर और नल की टोटियां ले गए। 30 सितंबर की रात बंगले पर पहुंचे विधायक के भतीजे को चोरी का पता चला, जिसके बाद टीटी नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
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विस्तार
भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के 45 बंगला स्थित सरकारी आवास में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने खाली पड़े सरकारी आवास का ताला तोड़कर वहां खड़ी एक्टिवा, दो गैस सिलेंडर और नल की टोटियां चोरी कर लीं। विधायक के भतीजे राजेश लोधी की शिकायत पर टीटी नगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, विधायक प्रीतम लोधी और उनके भतीजे राजेश लोधी 23 जुलाई को सरकारी आवास से बाहर गए थे। दोपहर करीब 12 बजे दोनों ने बंगले पर ताला लगाया और शिवपुरी चले गए। इसके बाद से आवास बंद था। करीब दो महीने बाद 30 सितंबर की रात लगभग 11 बजे राजेश लोधी बंगले पर पहुंचे। वहां पीछे की ओर का ताला टूटा हुआ मिला। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त-व्यस्त था। जांच करने पर पता चला कि बंगले में रखी एक्टिवा और दो गैस सिलेंडर गायब हैं। इसके अलावा चोरों ने घर में लगी नल की टोटियां भी निकाल ली थीं। इसके बाद राजेश लोधी ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
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आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
टीटी नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया है। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात कब हुई और चोर किस रास्ते से बंगले में दाखिल हुए। टीटी नगर थाना प्रभारी गौरव सिंह दोहरे ने बताया कि सरकारी आवास जुलाई से बंद था। शिकायत मिलने के बाद चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल की जांच के साथ आसपास के कैमरों के फुटेज देखे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
टीटी नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया है। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात कब हुई और चोर किस रास्ते से बंगले में दाखिल हुए। टीटी नगर थाना प्रभारी गौरव सिंह दोहरे ने बताया कि सरकारी आवास जुलाई से बंद था। शिकायत मिलने के बाद चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल की जांच के साथ आसपास के कैमरों के फुटेज देखे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
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