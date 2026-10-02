रिटायर्ड आईएएस हत्याकांड: आरोपी ने मोबाइल में सिम लगाई तो मथुरा में मिली लोकेशन, तीन राज्यों की पुलिस एक्टिव

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रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद फरार हुए उनके केयरटेकर वरुण कुमार की तलाश में पुलिस को अहम सुराग मिला है। आरोपी की आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा में मिली है। हत्या के बाद वह रिटायर्ड आईएएस अग्रवाल का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया था। पुलिस के मुताबिक वरुण ने इसी मोबाइल में अपने नाम से खरीदी गई सबसे पुरानी सिम डालकर उसे चालू किया। मोबाइल की लोकेशन सामने आने के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हैं।