भोपाल में तेंदुए की तलाश के बीच मवेशी का शव मिला, वन विभाग ने लगाए ट्रैप कैमरे और ड्रोन से निगरानी

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भोपाल के लहारपुर इलाके में तेंदुए की तलाश के बीच शुक्रवार सुबह मवेशी का शव मिलने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। शव पर चोट के निशान मिले हैं। जिस इलाके में मवेशी का शव मिला, उसके आसपास करीब पांच दिन पहले तेंदुआ देखा गया था। हालांकि, वन विभाग ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि मवेशी को तेंदुए ने ही मारा है। वन विभाग की टीम ने शव को जांच के लिए लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।