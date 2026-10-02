मध्यप्रदेश: पूर्व सीएम कमलनाथ की 26 बीघा जमीन हड़पने की साजिश,पिता की फर्जी वसीयत-मृत्यु प्रमाणपत्र से रचा खेल

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मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिवार की जमीन को लेकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में करीब 26 बीघा जमीन को अपने नाम कराने के लिए कमलनाथ के पिता महेंद्रनाथ के नाम कथित फर्जी वसीयत और मृत्यु प्रमाणपत्र तैयार कर इस्तेमाल किया गया। मामले में कमलनाथ की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हल्का लेखपाल समेत दो लोगों की तलाश जारी है।