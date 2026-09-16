स्वामित्व योजना: गांव में जमीन-मकान की रजिस्ट्री मुफ्त आज से,क्या है योजना,किसे मिलेगा लाभ,कैसे होगी रजिस्ट्री

विज्ञापन

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेख यानी संपत्ति के दस्तावेज अब बिना किसी शुल्क के रजिस्टर्ड होंगे। इसके लिए ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 17 सितंबर को इंदौर से योजना का प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। योजना के तहत करीब 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का मुफ्त पंजीयन किया जाएगा। इस पर राज्य सरकार पर करीब चार हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा।