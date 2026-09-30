मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश: भाजपा के देब-रेखा आज से भोपाल में, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद

विज्ञापन

मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी बिप्लब कुमार देब और सह प्रभारी रेखा वर्मा दो दिन भोपाल में रहकर संगठन की गतिविधियों की जानकारी लेंगे। दोनों नेताओं का दौरा केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा। वे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से भी संवाद करेंगे। इसके बाद प्रदेश कोर ग्रुप और संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बिप्लब देब 30 सितंबर को सुबह बूढ़े हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ता के घर भोजन करेंगे। इसके बाद पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात का कार्यक्रम है। दोपहर बाद वे बूथ अध्यक्ष के घर चाय पर पहुंचेंगे। शाम को प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे।