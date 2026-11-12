राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और ओम बिरला आज आएंगे भोपाल, शिवराज की मां की त्रयोदशी में होंगे शामिल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 12 Nov 2026 08:46 AM IST
सार
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां की त्रयोदशी में शामिल होने के लिए गुरुवार को देशभर के दिग्गज नेता भोपाल पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री श्रद्धांजलि देंगे।
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विस्तार
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन पर आयोजित त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार को देश के कई बड़े नेता भोपाल पहुंचेंगे। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी और कई राज्यों के कृषि मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन में त्रयोदशी शांति भोज का आयोजन किया गया है। इसमें केंद्र और विभिन्न राज्यों के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है।
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सुबह पहुंचेंगे योगी, शाम को आएंगे राजनाथ और ओम बिरला
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:55 बजे भोपाल पहुंचेंगे। उनके दोपहर 1:05 बजे रवाना होने का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शाम 4:40 बजे भोपाल आएंगे। दोनों के शाम 6:10 बजे रवाना होने का कार्यक्रम है।
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छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात 12:25 बजे भोपाल पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी सुबह 11:55 बजे पहुंचेंगे। इसके अलावा हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे, हरियाणा के कृष्ण लाल पंवार, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री किंजरापु अचन्नायडू भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भी भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है।
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सुबह पहुंचेंगे योगी, शाम को आएंगे राजनाथ और ओम बिरला
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:55 बजे भोपाल पहुंचेंगे। उनके दोपहर 1:05 बजे रवाना होने का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शाम 4:40 बजे भोपाल आएंगे। दोनों के शाम 6:10 बजे रवाना होने का कार्यक्रम है।
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छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात 12:25 बजे भोपाल पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी सुबह 11:55 बजे पहुंचेंगे। इसके अलावा हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे, हरियाणा के कृष्ण लाल पंवार, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री किंजरापु अचन्नायडू भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के भी भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है।