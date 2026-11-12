राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और ओम बिरला आज आएंगे भोपाल, शिवराज की मां की त्रयोदशी में होंगे शामिल

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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन पर आयोजित त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार को देश के कई बड़े नेता भोपाल पहुंचेंगे। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी और कई राज्यों के कृषि मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन में त्रयोदशी शांति भोज का आयोजन किया गया है। इसमें केंद्र और विभिन्न राज्यों के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है।