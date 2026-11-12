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भोपाल में आज: शिवराज की मां की त्रयोदशी में जुटेंगे देशभर के दिग्गज, अग्निवीरो को लेकर कांग्रेस की प्रेसवार्त

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Thu, 12 Nov 2026 09:31 AM IST

सार राजधानी में गुरुवार को राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां रहेंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां की त्रयोदशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बच्चों के साथ दीपावली मिलन समारोह में शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से अग्निवीर योजना और पूर्व सैनिकों के आरक्षण को लेकर प्रेसवार्ता भी आयोजित की जाएगी।

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