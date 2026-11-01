एमपी स्थापना दिवस:  सीएम यादव बोले- गौरवशाली अतीत, विकासशील वर्तमान और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ रहा मध्यप्रदेश

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मध्यप्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के विकास का रोडमैप सामने रखा। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार स्थापना दिवस की मूल भावना ‘समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश’ है। किसान खुशहाल होंगे तो गांव समृद्ध होंगे और प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए मध्यप्रदेश ने सात दशकों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा, ऐतिहासिक धरोहरें और जनजातीय परंपराएं इसकी पहचान हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर, मां नर्मदा, सांची स्तूप, खजुराहो और भीमबेटका जैसी धरोहरों को संरक्षित रखते हुए विकास की नई ऊंचाइयां हासिल करना लक्ष्य है।