भोपाल: पेड ओल्ड एज होम का संचालन अब एमपीटी को सौंपने की तैयारी, सेवा भारती से अनुबंध खत्म

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प्रदेश के पहले पेड ओल्ड एज होम ‘संध्या छाया’ के संचालन की जिम्मेदारी अब मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम (एमपीटी) को सौंपने की तैयारी है। सामाजिक न्याय विभाग ने इसका संचालन कर रही संस्था सेवा भारती का अनुबंध समाप्त कर दिया है। अब विभाग निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) करने पर विचार कर रहा है। नई व्यवस्था में बुजुर्गों के रहने के लिए कमरे उपलब्ध कराने के साथ खाली कमरों का व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सबसे पहले बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर कमरे आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद भी कमरे खाली रहते हैं तो उन्हें होटल के रूप में किराये पर देने का विकल्प रखा जाएगा। इससे खाली कमरों का उपयोग सुनिश्चित करने के साथ ही होने वाली आय से वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।