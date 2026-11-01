एम्स भोपाल ने बनाया रिकॉर्ड: मध्य भारत में पहली बार निकाली गई इतनी भारी थायरॉयड ग्रंथि, वजन जानकर चौंक जाएंगे

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गर्दन में 25 साल से लगातार बढ़ रही गांठ इतनी विशाल हो गई कि महिला को सोते समय सांस लेने में परेशानी होने लगी। सामान्य थायरॉयड की तुलना में असाधारण रूप से बढ़ चुकी इस ग्रंथि को निकालना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती था। एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने करीब 2.96 किलो वजन की पूरी थायरॉयड ग्रंथि निकालकर इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को सफल बना दिया। संस्थान के अनुसार, मध्य भारत में थायरॉयड ग्रंथि निकालने का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है। 45 वर्षीय महिला पिछले करीब 25 वर्षों से थायरॉयड में गांठ की समस्या से जूझ रही थी। समय के साथ इसका आकार लगातार बढ़ता गया और स्थिति ऐसी हो गई कि सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। खासतौर पर सोते समय सांस लेने में दिक्कत होने के बाद महिला ने एम्स भोपाल के ईएनटी एवं हेड एंड नेक सर्जरी विभाग में उपचार कराया। जांच के बाद डॉक्टरों ने पूरी थायरॉयड ग्रंथि निकालने का निर्णय लिया।