मध्यप्रदेश: सीएम को धमकी, डिलीट किए मैसेज का स्क्रीनशॉट बना बड़ा सुराग, मुंबई से पकड़ा गया आरोपी?

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मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डायल-112 के व्हाट्सऐप नंबर पर मुख्यमंत्री को लेकर धमकी भरा संदेश भेजा था। पुलिस टीम उसे पूछताछ के लिए भोपाल ला रही है। यहां आरोपी से धमकी देने की वजह और उसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 11.30 बजे रेडियो मुख्यालय, भदभदा में संचालित डायल-112 के व्हाट्सऐप नंबर पर एक संदेश आया था। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी दी गई थी। संदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई थीं।