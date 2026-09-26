मध्यप्रदेश: सीएम को धमकी, डिलीट किए मैसेज का स्क्रीनशॉट बना बड़ा सुराग, मुंबई से पकड़ा गया आरोपी?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 26 Sep 2026 11:19 AM IST
सार
भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डायल-112 के व्हाट्सऐप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा था, जिसे डिलीट करने के बाद भी पुलिस ने स्क्रीनशॉट और तकनीकी जांच के आधार पर उसे ट्रेस कर लिया।
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विस्तार
मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने मुंबई से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डायल-112 के व्हाट्सऐप नंबर पर मुख्यमंत्री को लेकर धमकी भरा संदेश भेजा था। पुलिस टीम उसे पूछताछ के लिए भोपाल ला रही है। यहां आरोपी से धमकी देने की वजह और उसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 11.30 बजे रेडियो मुख्यालय, भदभदा में संचालित डायल-112 के व्हाट्सऐप नंबर पर एक संदेश आया था। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी दी गई थी। संदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गई थीं।
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शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच
जांच में सामने आया कि संदेश भेजने के बाद आरोपी ने उसमें दो बार बदलाव किया। हर बार उसने कुछ और आपत्तिजनक और धमकीपूर्ण बातें जोड़ीं। बाद में आरोपी ने पूरा संदेश डिलीट कर दिया। हालांकि, डायल-112 पर मौजूद कर्मचारियों ने संदेश का स्क्रीनशॉट पहले ही सुरक्षित कर लिया था। पुलिस ने इसे जांच में अहम साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है। धमकी भरे संदेश की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद रेडियो मुख्यालय की ओर से भोपाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने के बाद पुलिस ने गुरुवार को प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच टीम ने उस मोबाइल नंबर और उससे जुड़ी तकनीकी जानकारी खंगाली, जिससे व्हाट्सऐप संदेश भेजा गया था। तकनीकी जांच में मोबाइल की लोकेशन मुंबई में मिली। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को मुंबई पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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भोपाल में पूछताछ के बाद सामने आएगी पूरी कहानी
पुलिस आरोपी को मुंबई से भोपाल ला रही है। अधिकारियों के अनुसार उससे धमकी देने के पीछे की वजह, संदेश में किए गए दावों और उसके संपर्क में रहे लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है। इसके अलावा धमकी से जुड़े स्क्रीनशॉट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि धमकी आरोपी ने अपने स्तर पर दी थी या इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी।
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शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच
जांच में सामने आया कि संदेश भेजने के बाद आरोपी ने उसमें दो बार बदलाव किया। हर बार उसने कुछ और आपत्तिजनक और धमकीपूर्ण बातें जोड़ीं। बाद में आरोपी ने पूरा संदेश डिलीट कर दिया। हालांकि, डायल-112 पर मौजूद कर्मचारियों ने संदेश का स्क्रीनशॉट पहले ही सुरक्षित कर लिया था। पुलिस ने इसे जांच में अहम साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है। धमकी भरे संदेश की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद रेडियो मुख्यालय की ओर से भोपाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने के बाद पुलिस ने गुरुवार को प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच टीम ने उस मोबाइल नंबर और उससे जुड़ी तकनीकी जानकारी खंगाली, जिससे व्हाट्सऐप संदेश भेजा गया था। तकनीकी जांच में मोबाइल की लोकेशन मुंबई में मिली। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को मुंबई पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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भोपाल में पूछताछ के बाद सामने आएगी पूरी कहानी
पुलिस आरोपी को मुंबई से भोपाल ला रही है। अधिकारियों के अनुसार उससे धमकी देने के पीछे की वजह, संदेश में किए गए दावों और उसके संपर्क में रहे लोगों के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन की भी जांच कर रही है। इसके अलावा धमकी से जुड़े स्क्रीनशॉट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि धमकी आरोपी ने अपने स्तर पर दी थी या इसके पीछे किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी।