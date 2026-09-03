द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव: विधिवत किया दर्शन-पूजन; बोले- धार्मिक पर्यटन के विकास पर सरकार का फोकस

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आज द्वारका आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में धार्मिक पर्यटन का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में करीब 20 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से भी धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है।सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए सुगम यातायात, ठहरने की सुविधा, सुरक्षा और अन्य जरूरी अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के विकास से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी नई पहचान मिलेगी।ये भी पढ़ें-मुख्यमंत्री ने द्वारकाधीश मंदिर को चार धामों में शामिल प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक बताते हुए कहा कि जन्माष्टमी से पहले भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। दर्शन-पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान द्वारकाधीश से मध्यप्रदेश की जनता के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की।