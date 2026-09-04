मध्य प्रदेश: शहडोल में सूने मकान में 20 लाख की चोरी का खुलासा, 24 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, गुरुवार को फरियादी नवीन, निवासी जैन कॉलोनी, शहडोल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादी ने बताया कि उसके सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी घर के अंदर रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की।घटना के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ टीम को बुलाकर जांच कराई गई और साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस ने तकनीकी और अन्य माध्यमों से जांच आगे बढ़ाते हुए संदिग्धों की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा कर दिया।पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में आदर्श यादव उर्फ आदि, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी घरोला मोहल्ला, शहडोल, शशिकांत गौतम, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 14/19, घरोला मोहल्ला, शहडोल और आशीष साहू उर्फ करण, उम्र 19 वर्ष, निवासी घरोला मोहल्ला, शहडोल शामिल हैं।पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के आभूषण समेत करीब 20 लाख रुपये कीमत का सामान बरामद किया है। पुलिस अब आरोपियों से चोरी की वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं के संबंध में पूछताछ कर रही है।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली सहित पुलिस टीम के उप निरीक्षक दिलीप सिंह, सहायक उप निरीक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारियों की भूमिका रही। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते वारदात के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया गया।