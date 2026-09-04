जबलपुर: ग्वारीघाट में पेट्रोलिंग के दौरान डूबी होमगार्ड की मोटर वोट, 15 जवान थे सवार; सभी सुरक्षित

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बरगी बांध के गेट खोले जाने के कारण उफनाती नर्मदा नदी के ग्वारीघाट में पेट्रोलिंग के दौरान होमगार्ड की मोटर वोट डूब गई। मोटर वोट का इंजन बंद होने के कारण यह हादसा हुआ। घटना के समय मोटरबोट में होमगार्ड के करीब 15 जवान सवार थे। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।