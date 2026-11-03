एमपी: भोपाल में पहली बार होगी एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, 6 देशों की टीमें दिखाएंगी दम

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मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल पहली बार एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी-2026 की मेजबानी करने जा रही है। 19 से 28 नवंबर तक बरखेड़ा नाथू स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशिया की छह देशों की महिला हॉकी टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। प्रतियोगिता में करीब 150 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगी और इसका सीधा प्रसारण 166 देशों में किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को टीटी नगर स्टेडियम में पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। एशियन हॉकी फेडरेशन और हॉकी इंडिया के सहयोग से होने वाले इस आयोजन के लिए एमओयू की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है।