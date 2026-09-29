मध्यप्रदेश: भोपाल में 35 हजार गोपालकों का जमावड़ा, 3 अक्टूबर को अमित शाह देंगे डेयरी की कई बड़ी सौगातें

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तीन अक्तूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर आने वाले लोगों के लिए बैठने, पेयजल, स्वच्छता और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। अमित शाह तीन अक्तूबर को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। गोपालक सम्मेलन में वे भारतीय न्याय संहिता पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। इसके बाद गोपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान अमित शाह भोपाल बायपास-भौरी के पास आईआईएसईआर (अत्रि) परिसर का शिलान्यास करेंगे। इसी परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम पूरा होने के बाद शाम को वे नई दिल्ली रवाना होंगे।