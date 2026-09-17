“भोपाल में रोशन हुआ ‘आशीर्वाद का दीया’: नरेला में सवा लाख दीप, शौर्य स्मारक पर भी हुआ दीप प्रज्ज्वलन”

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भोपाल में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के तहत अलग-अलग स्थानों पर दीप प्रज्ज्वलित किए गए। नरेला विधानसभा क्षेत्र में सवा लाख दीये जलाए गए, जबकि मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के निवास पर 25 फीट ऊंचे दीप स्तंभ के साथ 9,125 दीप प्रज्ज्वलित किए गए। वहीं, राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में शौर्य स्मारक स्थल पर शाम सात बजे ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया गया।