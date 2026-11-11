एमपी: बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी वोटरों को साधने की तैयारी, धार में 1353 करोड़ की सौगात देंगे सीएम

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मध्यप्रदेश में आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए भाजपा लगातार जनजातीय नायकों के सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और विकास योजनाओं को आगे रख रही है। अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) के बहाने प्रदेश में एक बार फिर आदिवासी समाज तक पहुंच बनाने की बड़ी तैयारी है। सरकार 14 से 16 नवंबर तक जबलपुर, धार और खंडवा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगुभाई पटेल शामिल होंगे, जबकि धार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर संबोधित करेंगे। राजनीतिक रूप से इन आयोजनों को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा की पहुंच और जनाधार मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश की आबादी में आदिवासी समाज की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत है। विधानसभा की 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में आदिवासी मतदाता प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। भाजपा के लिए इन क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना अहम है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इसके बाद से भाजपा ने जनजातीय समाज के बीच अपनी सक्रियता और बढ़ाई है।