मध्यप्रदेश: उमा भारती से मिले मुख्यमंत्री यादव, पूर्व सीएम बोलीं- मस्जिद बचा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 14 Sep 2026 10:25 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर को लेकर सरकार से जनभावनाओं के सम्मान की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के मामले में भेदभाव नहीं हो सकता। साथ ही राहुल गांधी, बांदा शराब कांड और अवैध निर्माण को लेकर भी बेबाक बयान दिए।
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विस्तार
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद उमा भारती ने इसे राजनीतिक मुलाकात मानने के बजाय शुद्ध भाई-बहन की मुलाकात बताया। इसके बाद उन्होंने उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर से लेकर बंडा शराब कांड तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।
उज्जैन में खड़े हनुमान की प्रतिमा हटाने के मामले में उमा भारती ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी उज्जैन से निकलने के बाद रास्ते में मिली। उनका कहना था कि अगर उन्हें वहां रहते हुए इस घटनाक्रम की जानकारी होती तो वह खुद खड़े हनुमान जी के सामने जाकर खड़ी हो जातीं। कमर में दर्द के कारण फिलहाल उन्हें बैठने में भी परेशानी हो रही है। इस मंदिर विवाद पर उमा ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में धार्मिक स्थलों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनका सवाल था कि अगर मस्जिद को बचाया जा सकता है तो मंदिर को कैसे गिराया जा सकता है? उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और अधिकारी जनभावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे।
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राहुल गांधी डोकरा हो गए...
इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के सवाल पर उमा भारती ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद बूढ़े हो गए हैं, डोकरा हो गए। उन्होंने कहा कि इस उम्र में नाती-पोते हो जाते हैं और युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानेंगे। बंडा शराब कांड पर उमा ने कहा कि अवैध शराब रोकने की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं है। पंच-सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में अवैध शराब की जानकारी लेकर पुलिस को बतानी चाहिए।
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पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ें
उन्होंने कहा कि शराब जहरीली न हो, तब भी जहरीली होती है और प्रदेश को पूर्ण शराबबंदी की दिशा में ले जाना चाहिए। अवैध निर्माण पर उन्होंने सवाल उठाया कि पांच साल में बनी इमारतें अधिकारियों की नजर से कैसे बच गईं। उनके अनुसार निर्माण के समय तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। शिवपुरी में शराब दुकानों में तोड़फोड़ करने वाली महिलाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सागर का बंडा समस्या है तो शिवपुरी समाधान है।
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उज्जैन में खड़े हनुमान की प्रतिमा हटाने के मामले में उमा भारती ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी उज्जैन से निकलने के बाद रास्ते में मिली। उनका कहना था कि अगर उन्हें वहां रहते हुए इस घटनाक्रम की जानकारी होती तो वह खुद खड़े हनुमान जी के सामने जाकर खड़ी हो जातीं। कमर में दर्द के कारण फिलहाल उन्हें बैठने में भी परेशानी हो रही है। इस मंदिर विवाद पर उमा ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में धार्मिक स्थलों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनका सवाल था कि अगर मस्जिद को बचाया जा सकता है तो मंदिर को कैसे गिराया जा सकता है? उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और अधिकारी जनभावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला करेंगे।
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राहुल गांधी डोकरा हो गए...
इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के सवाल पर उमा भारती ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद बूढ़े हो गए हैं, डोकरा हो गए। उन्होंने कहा कि इस उम्र में नाती-पोते हो जाते हैं और युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानेंगे। बंडा शराब कांड पर उमा ने कहा कि अवैध शराब रोकने की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं है। पंच-सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में अवैध शराब की जानकारी लेकर पुलिस को बतानी चाहिए।
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पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ें
उन्होंने कहा कि शराब जहरीली न हो, तब भी जहरीली होती है और प्रदेश को पूर्ण शराबबंदी की दिशा में ले जाना चाहिए। अवैध निर्माण पर उन्होंने सवाल उठाया कि पांच साल में बनी इमारतें अधिकारियों की नजर से कैसे बच गईं। उनके अनुसार निर्माण के समय तैनात अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। शिवपुरी में शराब दुकानों में तोड़फोड़ करने वाली महिलाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सागर का बंडा समस्या है तो शिवपुरी समाधान है।