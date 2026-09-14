मध्यप्रदेश: उमा भारती से मिले मुख्यमंत्री यादव, पूर्व सीएम बोलीं- मस्जिद बचा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं?

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार शाम पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात के बाद उमा भारती ने इसे राजनीतिक मुलाकात मानने के बजाय शुद्ध भाई-बहन की मुलाकात बताया। इसके बाद उन्होंने उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर से लेकर बंडा शराब कांड तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।