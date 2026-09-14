भोपाल: गणेश चतुर्थी-हरतालिका तीज पर धूम, शुभ मुहूर्त में घरों और पंडालों में विराजे बप्पा,शिव मंदिरों में भीड़

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गणेश उत्सव को लेकर शहर में इस बार बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। करीब 300 बड़े पंडालों के साथ 700 से अधिक छोटी झांकियां तैयार की गई हैं। सुबह से ही लोग गणेश प्रतिमाएं लेकर पंडालों तक पहुंचे। शुभ मुहूर्त में स्थापना के बाद कई स्थानों पर आरती और पूजन शुरू हो गया। शाम होते-होते पंडालों में श्रद्धालुओं की आवाजाही और बढ़ने की उम्मीद है। टीटी नगर, जहांगीराबाद, जवाहर चौक, कोलार, मंगलवारा और बरखेड़ा पठानी सहित कई इलाकों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई। घरों में भी लोगों ने विधि-विधान से गणपति की स्थापना कर पूजा-अर्चना की। पंडालों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है।हरतालिका तीज के मौके पर सोमवार को शहर के शिव मंदिरों में सुबह से महिलाओं की भीड़ रही। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर मंदिरों में पहुंचीं और भगवान शिव-पार्वती की आराधना की। पूजा-अर्चना कर महिलाओं ने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना की। वहीं अविवाहित युवतियां भी मनचाहे वर की कामना से व्रत रख रही हैं। कई मंदिरों में तीज को लेकर विशेष पूजा-अर्चना की गई। शाम को भी मंदिरों और घरों में तीज पूजन का क्रम जारी रहेगा। इसके साथ ही कई महिलाएं रात में जागरण और भजन-कीर्तन करेंगी।गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज को लेकर रविवार को शहर के प्रमुख बाजारों में भी रौनक रही। न्यू मार्केट, दस नंबर और अन्य बाजारों में महिलाओं ने चूड़ी, मेहंदी, साड़ी, साज-श्रृंगार और पूजा सामग्री की खरीदारी की। गणेश प्रतिमाओं की दुकानों पर भी दिनभर खरीदार पहुंचे।हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी के बाद 15 सितंबर को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन सप्त ऋषियों और अरुंधती का पूजन होगा। इसके बाद 19 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा।