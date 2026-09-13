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एमपी में लाड़ली बहना 40वीं किस्त आज: 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 1,500, ऐसे चेक करें पेमेंट स्टेटस

Sun, 13 Sep 2026 10:50 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 13 Sep 2026 10:50 AM IST
सार

मध्यप्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों के खातों में आज यानी 13 सितंबर को 1,500 की 40वीं किस्त पहुंचेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव आगर मालवा से 1,835 करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित करेंगे।

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Madhya Pradesh : Ladli Behna 40th Installment Today, 1,500 to 1.25 Crore Women
लाडली बहना योजना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्यप्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 10 हजार 150 महिलाओं के लिए आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 सितंबर को आगर मालवा से लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे। इसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ 09 लाख रुपये से ज्यादा की राशि सीधे भेजी जाएगी। लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में 1,000 प्रतिमाह की सहायता से हुई थी। अक्टूबर 2023 में राशि बढ़ाकर 1,250 की गई और नवंबर 2025 से पात्र महिलाओं को 1,500 प्रतिमाह मिल रहे हैं। सितंबर की किस्त के साथ योजना शुरू होने से अब तक नियमित मासिक सहायता के रूप में 65,395.99 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में पहुंच जाएंगे। 
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योजना में ऐसी पात्र लाभार्थी महिलाओं को भी प्रावधान के अनुसार लाभ दिया जा रहा है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से प्रतिमाह 900 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत उन्हें अंतर की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जून 2023 से अगस्त 2026 तक लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 39 नियमित मासिक किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। अब सितंबर में 40वीं किस्त अंतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन के अवसर पर अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी दी गई है।
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आज आगर मालवा से होगा कार्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव किस्त जारी करने के साथ ही आगर मालवा में 225.95 करोड़ रुपये के 33 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 28.14 करोड़ रुपये के 17 कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे।

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ऐसे चेक करें किस्त का स्टेटस
अगर किस्त जारी होने के बाद आपको भुगतान की जानकारी देखनी है तो cmladlibahna.mp.gov.in पोर्टल पर जाएं। 'भुगतान एवं आवेदन की स्थिति' पर क्लिक करें। समग्र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा भरें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें। इसके बाद भुगतान और आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।
 
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