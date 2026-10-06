सीएम के यूथ का कॉन्क्लेव में युवाओं के अलग-अलग सुर: किसी ने दिए सुझाव, किसी ने कहा सीएम से संवाद अच्छा लगा

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 में युवाओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं के सवाल सुने और उनके जवाब दिए। कार्यक्रम को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया छात्र संवाद कार्यक्रम के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि, कार्यक्रम खत्म होने के बाद युवाओं की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रहीं। किसी ने इसे युवाओं को जोड़ने की अच्छी पहल बताया, तो किसी ने कहा कि शहर की समस्याओं और युवाओं की मूल जरूरतों को पूरा करने का सुझाव दिया।