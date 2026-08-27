नेपाल में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की मदद के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर जारी

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नेपाल में आई आपदा और संकट की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने वहां फंसे प्रदेशवासियों की मदद के लिए नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कंट्रोल रूम के जरिए नेपाल में प्रभावित मध्य प्रदेश के नागरिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से सहायता और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर- 011-26772005, वाट्सएप नंबर-9818963273 और ई-मेल आईडी-recp1mpbhawan@mp.gov.in जारी की गई है। मध्य प्रदेश के नागरिक या उनके परिजन इन माध्यमों से संपर्क कर सहायता या जानकारी ले सकते हैं। बता दें नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ से सैकड़ों लोगों की अब तक मृत्यु हो गई और कई लापता हैं। इसमें भारत से मानसरोवर यात्रा और नेपाल घुमने गए नागरिक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश के निवासी भी शामिल हैं।