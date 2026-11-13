भोपाल में छठ महापर्व शुरू: 54 घाटों पर होगी सूर्य उपासना, शहर के साढ़े चार लाख लोगों की आस्था से जुड़ा पर्व

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छठ के पहले दिन व्रतधारियों ने स्नान और पूजा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया। इसमें अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। भोजन में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शनिवार को खरना होगा। व्रती दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। 15 नवंबर को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके लिए दोपहर से ही घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। 16 नवंबर को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण होगा और चार दिवसीय अनुष्ठान संपन्न होगा।छठ पूजा में घर पर तैयार ठेकुआ और अन्य प्रसाद का विशेष महत्व है। इसे देखते हुए भोजपुरी एकता मंच ने कमला पार्क स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में निशुल्क आटा चक्की की व्यवस्था की है। मंच के अध्यक्ष कुंवर प्रसाद के मुताबिक, व्रतधारियों को प्रसाद तैयार करने के लिए शुद्ध गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।प्रेमपुरा, नीलबड़ और बड़ा तालाब स्थित शीतलदास की बगिया छठ पूजा के प्रमुख केंद्र रहेंगे। शीतलदास की बगिया में 2100 मिट्टी के दीपों से दीपदान, 51 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्पवर्षा और भोजपुरी कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। इसके अलावा शहर की कई कॉलोनियों में अस्थायी पूजा कुंड भी तैयार किए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार ने शीतलदास की बगिया पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान भोजपुरी एकता मंच के अध्यक्ष कुंवर प्रसाद ने उन्हें घाट पर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। निगम की ओर से घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।प्रेमपुरा छठ घाट समिति के सचिव चंद्रभान राय ने छठ महापर्व के दौरान दो दिन का सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि छठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आस्था और परंपरा से जुड़ा पर्व है। चार दिनों तक चलने वाले आयोजन में व्रतधारियों के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी सक्रिय रहते हैं। ऐसे में दो दिन की छुट्टी मिलने से लोग बिना किसी परेशानी के पूजा और अनुष्ठानों में शामिल हो सकेंगे। भोपाल में छठ का आयोजन अब केवल धार्मिक परंपरा तक सीमित नहीं है। घाटों पर जुटने वाले श्रद्धालु, युवाओं की भागीदारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस पर्व को शहर की सामाजिक एकजुटता का भी प्रतीक बना रहे हैं।