केंद्र ने मध्य प्रदेश को 84 हजार टन से ज्यादा मूंग की अतिरिक्त खरीदी की मंजूरी दी, किसानों को राहत

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केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन में 84,492 टन की अतिरिक्त मूंग खरीदी को मंजूरी दी है। पहले राज्य के लिए 4,54,580 टन मूंग खरीदी की सीमा तय की गई थी। अतिरिक्त मात्रा की मंजूरी मिलने के बाद कुल स्वीकृत खरीदी बढ़कर 5,39,072 मीट्रिक टन हो गई। पिछले दिनों किसानों ने मूंग खरीदी की मांग को लेकर भोपाल कूच किया था, इसके बाद केंद्र ने अतिरिक्त खरीदी को मंजूरी दी।