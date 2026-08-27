नेपाल बाढ़: भोपाल की महिला का बयान; परिवार लापता, 29 रिश्तेदारों से संपर्क नहीं, 24 घंटे पहले हुई थी बात

विज्ञापन

नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचा दी। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं। इस त्रासदी के बाद भोपाल की महिला देवकी अधिकारी ने बताया कि उनका परिवार लापता है। परिवार के 29 सदस्यों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें दो शादीशुदा भाई और उनकी पत्नियां भी शामिल हैं। परिजन अपनों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं।