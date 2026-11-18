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भोपाल में आज: मास्टर प्लान पर तीसरे दिन सुनवाई, सपा का प्रदर्शन; एमपी भाजपा संगठन की बैठक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Wed, 18 Nov 2026 09:19 AM IST

सार राजधानी में आज मास्टर प्लान-2047, किसानों के आंदोलन और भाजपा के संगठनात्मक बदलावों से जुड़ी गतिविधियां प्रमुख रहेंगी। एक ओर बड़े तालाब के आसपास के गांवों की जमीन को लेकर किसान अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे, वहीं समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दों पर ट्रैक्टर रैली और प्रदर्शन करेगी। भाजपा में खाली संगठनात्मक पदों को भरने के लिए भी महत्वपूर्ण बैठक होगी।



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