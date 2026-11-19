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भोपाल में आज: भारत-मलेशिया हॉकी मुकाबला,सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति आरक्षण पर सुनवाई; सीएम के कई कार्यक्रम

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Thu, 19 Nov 2026 09:25 AM IST

सार भोपाल में आज राजनीतिक, प्रशासनिक और खेल गतिविधियों के लिहाज से दिन अहम रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर सुनवाई होगी, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशक सम्मेलन से लेकर महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के उद्घाटन तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।



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