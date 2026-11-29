नशे के कारोबार में शामिल दो तस्करों को पुलिस ने 24 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी टवेरा कार में ड्रग्स छिपाकर ले जा रहे थे। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत करीब चार लाख रुपये बताई गई है। आरोपियों की पहचान वारिस मंसूरी और समीर खान के रूप में हुई है।

पुलिस को सुपर कॉरिडोर की सर्विस रोड पर रात की गश्त के दौरान एक टवेरा कार खड़ी मिली। कार में दो युवक बैठे थे। पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछताछ की तो वे घबराने लगे और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर पुलिस को संदेह हुआ। उन्होंने कार के डैशबोर्ड और साइड दरवाजों की तलाशी ली। इस दौरान बोतल होल्डर में एक पुड़िया मिली। उसे खोलकर देखा तो उसमें सफेद पाउडर था। जांच में उसके एमडी ड्रग्स होने की पुष्टि हुई।

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इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वे यह नहीं बता पाए कि ड्रग्स कहां से लाए थे। इनमें से एक आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस को आशंका है कि दोनों राजस्थान से एमडी ड्रग्स लेकर आए थे।

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कार में एक बाइक भी रखी मिली। आरोपियों ने बताया कि बाइक उनकी है और खराब हो गई थी। उसे सुधरवाने के लिए वे कार में रखकर ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किस नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे और ड्रग्स की सप्लाई कहां करने जा रहे थे। वारिस हम्माली का काम करता है, जबकि समीर खान कार चलाता है।