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भोपाल: फिर दादा बने शिवराज सिंह चौहान, छोटे बेटे कुणाल के घर गूंजी किलकारी, पोती इला को मिला भाई

Thu, 08 Oct 2026 11:18 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 08 Oct 2026 11:18 AM IST
सार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार में एक बार फिर खुशियां आई हैं। छोटे बेटे कुणाल और बहू रिद्धि के घर बेटे का जन्म हुआ है। नन्हे मेहमान का नाम ‘अहान’ रखा गया है। चौहान ने सोशल मीडिया पर खुशी साझा की।

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Bhopal: Shivraj Singh Chouhan Becomes Grandfather Again, Son Kunal and Riddhi Welcome Baby Boy Ahaan
फिर दादा बने शिवराजसिंह चौहान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर दादा बन गए हैं। उनके छोटे बेटे कुणाल सिंह चौहान और बहू रिद्धि एक नन्हे मेहमान के माता-पिता बने हैं। रिद्धि ने बेटे को जन्म दिया है, जिसका नाम ‘अहान’ रखा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर परिवार में आए इस नए मेहमान की खुशी साझा की।

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शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके जीवन में एक बार फिर ‘सौभाग्य का सूर्योदय’ हुआ है। उन्होंने बताया कि कुणाल और रिद्धि माता-पिता बने हैं और उन्हें तथा उनकी पत्नी साधना को फिर से दादा-दादी बनने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने नन्हे अहान को परिवार के लिए ईश्वर का अनमोल आशीष बताया। उन्होंने यह भी बताया कि बड़े बेटे कार्तिकेय और बहू अमानत के लिए अहान भतीजा है, जबकि परिवार की लाडली इला को अब छोटा भाई मिल गया है। रिद्धि के माता-पिता संदीप जैन और स्वाति जैन को भी उन्होंने नाना-नानी बनने पर बधाई दी।
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गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान पहले से ही एक पोती के दादा हैं। जनवरी 2026 में उनके बड़े बेटे कार्तिकेय और बहू अमानत के घर बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम इला रखा गया। उस समय भी चौहान ने सोशल मीडिया के जरिए परिवार में आई खुशखबरी साझा की थी। अब अहान के जन्म के साथ चौहान परिवार में एक और नन्हा सदस्य जुड़ गया है। परिवार के लिए यह साल दूसरी बार खुशियां लेकर आया है।

बता दें कि शिवराज सिंह चौहान कई बार अपनी पोती इला के साथ समय बिताते हुए नजर आ चुके हैं। जनवरी में इला के जन्म के बाद उन्होंने उसके साथ अपनी तस्वीर और वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए थे। अब नन्हे अहान के आगमन के बाद परिवार में फिर से खुशी का माहौल है।

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