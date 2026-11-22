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जिले में वाहन फिटनेस जांच केंद्र की स्थापना लंबे समय से वाहन मालिकों के लिए जरूरी सुविधा मानी जा रही थी। फिटनेस प्रमाणन से संबंधित कार्यों के लिए दूसरे जिलों पर निर्भरता के चलते वाहन संचालकों को अतिरिक्त समय और आर्थिक खर्च उठाना पड़ता था। विशेषकर मालवाहक वाहनों, यात्री वाहनों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के संचालकों को फिटनेस जांच के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब मैहर में केंद्र शुरू होने से इस परेशानी से राहत मिलने का रास्ता खुल गया है।नवनिर्मित फिटनेस केंद्र में आधुनिक उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस से संबंधित विभिन्न जांच प्रक्रियाएं की जाएंगी। निर्धारित मानकों के अनुरूप वाहनों की जांच कर फिटनेस प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इस व्यवस्था से वाहन की तकनीकी स्थिति का परीक्षण व्यवस्थित तरीके से किए जाने में मदद मिलेगी और परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं को अधिक सुगम बनाया जा सकेगा।फिटनेस जांच के लिए दूसरे जिलों तक जाने में वाहन मालिकों को समय, ईंधन और अन्य खर्चों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा वाहन को जांच के लिए ले जाने के दौरान कामकाज और परिवहन संचालन भी प्रभावित होता था। जिले में ही फिटनेस केंद्र उपलब्ध होने से स्थानीय वाहन संचालकों को सुविधा मिलेगी और फिटनेस प्रक्रिया के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी।केंद्र के शुभारंभ के साथ ही इसकी सेवाएं शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार से यहां वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। जिले में इस सुविधा के उपलब्ध होने से परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ वाहन मालिकों को अपने वाहनों का आवश्यक फिटनेस प्रमाणन स्थानीय स्तर पर कराने का अवसर मिलेगा मैहर जिले में परिवहन संबंधी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में वाहन फिटनेस जांच केंद्र की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे जिले के वाहन मालिकों को सुविधा मिलने के साथ सड़क सुरक्षा और वाहनों की तकनीकी जांच से जुड़ी व्यवस्था को भी बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।