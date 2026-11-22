केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि वर्ष 2026 तक के चार वर्षों की अवधि में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केवल सात फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि दुनिया के अन्य देशों में इस दौरान ईंधन की कीमतें 50 से 70 फीसदी तक बढ़ गईं।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने में केंद्र सरकार की नीतियों की अहम भूमिका रही। सरकार ने दोनों ईंधनों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का कुछ बोझ खुद उठाया, ताकि इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर न पड़े।

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पुरी ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर एक अनूठा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की सक्रिय नीतियों के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क में तीन बार कटौती की गई। यह कटौती नवंबर 2021, मई 2022 और 10 मार्च 2026 को की गई। अगर चार साल की अवधि को देखें तो दुनिया के अन्य देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 50 से 70 फीसदी तक बढ़ीं, जबकि भारत में इनमें केवल सात फीसदी की वृद्धि हुई।

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उन्होंने कहा कि भारत की तेल विपणन कंपनियों बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल ने जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक की भूमिका निभाई। इन कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय काफी नुकसान खुद उठाया और घाटे में काम किया।

केंद्रीय मंत्री ने एलपीजी की कमी को लेकर विपक्षी दलों के दावों को भी अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि देश की तेल कंपनियों ने एलपीजी का दैनिक उत्पादन 34 हजार मीट्रिक टन से बढ़ाकर 55 हजार मीट्रिक टन कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के सभी 1.07 लाख खुदरा बिक्री केंद्रों पर ईंधन और गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रही। कुछ राजनीतिक विरोधियों ने बड़ी अफवाहें फैलाने की कोशिश की। पिछले संसद सत्र के दौरान वे गैस सिलेंडरों के कटआउट लेकर मेरा स्वागत करने आए थे और दावा कर रहे थे कि देश में भारी कमी होने वाली है और एलपीजी सिलेंडर खत्म हो जाएंगे। लेकिन कहीं भी कोई कमी नहीं थी।