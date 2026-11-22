इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार चौराहे पर डिवाइडर निर्माण के कारण रास्ता बंद होने की जनसमस्या एक बार फिर गरमा गई है। प्रशासन द्वारा दिए गए 10 दिन के अल्टीमेटम की समय-सीमा पूरी होने पर रविवार दोपहर 1 बजे महेश विहार सहित आसपास की करीब 25 कॉलोनियों के रहवासियों ने सांसद अनिल फिरोजिया के निवास पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने चौराहे पर पुरानी आवागमन व्यवस्था बहाल करने के साथ-साथ ट्रैफिक सिग्नल, रोटरी और सुरक्षित कट देने की मांग उठाई है।

विज्ञापन