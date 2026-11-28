मध्य प्रदेश: भूजल नीति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी चार सप्ताह की मोहलत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 28 Nov 2026 01:12 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने भूजल स्तर नीति से जुड़ी जनहित याचिका पर राज्य सरकार को अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। अदालत ने पहले सरकार के वर्ष 2019 के पुराने जवाब पर सवाल उठाए थे और नई भूजल नीतियों से जुड़े दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने को कहा था। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
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विस्तार
मध्य प्रदेश में भूजल स्तर और उससे जुड़ी नीति के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम चार सप्ताह का समय दिया है। इंदौर पीठ ने शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सरकार को स्पष्ट रूप से अतिरिक्त जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया है। इससे पहले अदालत ने पाया था कि मामले में सरकार की ओर से दाखिल जवाब वर्ष 2019 का है, जबकि इसके बाद नई नीतियां और निर्देश लागू हुए हो सकते हैं।
सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय, कोर्ट ने दिया अंतिम अवसर
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से उपस्थित उप अधिवक्ता जनरल श्रेया राज सक्सेना ने राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार को चार सप्ताह की अंतिम मोहलत दे दी। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले सप्ताह का समय निर्धारित किया है। अब सरकार को इस अवधि में अपना अतिरिक्त जवाब और संबंधित दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
वर्ष 2019 के जवाब पर हाईकोर्ट ने उठाए थे सवाल
इससे पहले 22 अक्टूबर को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ के समक्ष हुई थी। उस दौरान अदालत ने गौर किया था कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब काफी पुराना है और वह वर्ष 2019 का है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत पर जोर दिया था। पुराने जवाब के आधार पर भूजल नीति से जुड़े वर्तमान हालात का आकलन करना पर्याप्त नहीं माना गया।
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नई भूजल नीतियों के दस्तावेज मांगे गए
पिछली सुनवाई में सरकारी वकील प्रद्युम्न किबे ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2019 के बाद के वर्षों में नई भूजल नीतियां और निर्देश लागू किए गए होंगे। उन्होंने इन बदलावों की जानकारी जुटाने, नए निर्देश प्राप्त करने और बाद के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा था।
अदालत ने सरकारी पक्ष की इस मांग को तर्कसंगत मानते हुए सुनवाई 23 नवंबर 2026 वाले सप्ताह तक स्थगित कर दी थी। इसी क्रम में शुक्रवार को हुई सुनवाई में सरकार को अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया। अब मामले में सरकार के जवाब और नए दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।
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सरकार ने मांगा अतिरिक्त समय, कोर्ट ने दिया अंतिम अवसर
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से उपस्थित उप अधिवक्ता जनरल श्रेया राज सक्सेना ने राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार को चार सप्ताह की अंतिम मोहलत दे दी। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले सप्ताह का समय निर्धारित किया है। अब सरकार को इस अवधि में अपना अतिरिक्त जवाब और संबंधित दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
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वर्ष 2019 के जवाब पर हाईकोर्ट ने उठाए थे सवाल
इससे पहले 22 अक्टूबर को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ के समक्ष हुई थी। उस दौरान अदालत ने गौर किया था कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब काफी पुराना है और वह वर्ष 2019 का है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत पर जोर दिया था। पुराने जवाब के आधार पर भूजल नीति से जुड़े वर्तमान हालात का आकलन करना पर्याप्त नहीं माना गया।
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नई भूजल नीतियों के दस्तावेज मांगे गए
पिछली सुनवाई में सरकारी वकील प्रद्युम्न किबे ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2019 के बाद के वर्षों में नई भूजल नीतियां और निर्देश लागू किए गए होंगे। उन्होंने इन बदलावों की जानकारी जुटाने, नए निर्देश प्राप्त करने और बाद के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा था।
अदालत ने सरकारी पक्ष की इस मांग को तर्कसंगत मानते हुए सुनवाई 23 नवंबर 2026 वाले सप्ताह तक स्थगित कर दी थी। इसी क्रम में शुक्रवार को हुई सुनवाई में सरकार को अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया। अब मामले में सरकार के जवाब और नए दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।