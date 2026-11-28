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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता की ओर से उपस्थित उप अधिवक्ता जनरल श्रेया राज सक्सेना ने राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार को चार सप्ताह की अंतिम मोहलत दे दी। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले सप्ताह का समय निर्धारित किया है। अब सरकार को इस अवधि में अपना अतिरिक्त जवाब और संबंधित दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।इससे पहले 22 अक्टूबर को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ के समक्ष हुई थी। उस दौरान अदालत ने गौर किया था कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब काफी पुराना है और वह वर्ष 2019 का है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में मौजूदा स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत पर जोर दिया था। पुराने जवाब के आधार पर भूजल नीति से जुड़े वर्तमान हालात का आकलन करना पर्याप्त नहीं माना गया।पिछली सुनवाई में सरकारी वकील प्रद्युम्न किबे ने अदालत को बताया था कि वर्ष 2019 के बाद के वर्षों में नई भूजल नीतियां और निर्देश लागू किए गए होंगे। उन्होंने इन बदलावों की जानकारी जुटाने, नए निर्देश प्राप्त करने और बाद के दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए समय मांगा था।अदालत ने सरकारी पक्ष की इस मांग को तर्कसंगत मानते हुए सुनवाई 23 नवंबर 2026 वाले सप्ताह तक स्थगित कर दी थी। इसी क्रम में शुक्रवार को हुई सुनवाई में सरकार को अतिरिक्त जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया। अब मामले में सरकार के जवाब और नए दस्तावेजों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।