{"_id":"624346088fe6cf06d7581333","slug":"bhopal-chennai-flight-launched-chief-minister-shivraj-singh-chouhan-said-that-the-development-of-the-state-will-get-momentum","type":"story","status":"publish","title_hn":"भोपाल-चेन्नई फ्लाइट का शुभारंभ: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले प्रदेश के विाकस को गति मिलेगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सार भोपाल-चेन्नई फ्लाइट का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई सेवा जुड़ने से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। पूरे देश को एयर कनेक्टविटी से जोड़ने का काम नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

भोपाल-चेन्नई फ्लाइट का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई सेवा जुड़ने से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। पूरे देश को एयर कनेक्टविटी से जोड़ने का काम नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल-चेन्नई शुभारंभ कार्यक्रम से जुड़े। चौहान ने कहा कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत प्रदेश के विभिन्न शहर वायु सेवा से जोड़े जा रहे है। वहीं, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, सूचना एवं प्रसारण राजय मंत्री डॉ. एल मुरगन, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत अन्य जन प्रतिनिधि, इंडिगो के प्रतिनिधि एवं अधिकारी वर्चुअली जुड़े।



मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री सिंधिया से पर्यटन की दृष्टि से पचमढ़ी में हवाई पट्टी बनाने की मांग रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा कराने का प्रस्ताव भी रखा।



केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भोपाल भारत का हृदय स्थल है। यह राजा भोज और झीलों की नगरी है। देश के दो प्रमुख शहरों भोपाल से चेन्नई फ्लाईट शुभारंभ होने से निश्चित ही विकास को नई गति मिलेगी। भोपाल अभी तक देश के पांच शहरों से जुड़ा था। चेन्नई फ्लाईट शुरू होने से यह छठवां शहर होगा। यह सप्ताह में तीन दिन की फ्लाइट होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। इसे हम उड़ान योजना से पूरा कर रहे हैं। उन्होंने खजुराहो में फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल शुरू कराने एवं इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार की बात भी कही।



विस्तार

विज्ञापन

भोपाल-चेन्नई फ्लाइट का शुभारंभ: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले प्रदेश के विाकस को गति मिलेगी Bhopal-Chennai flight launched: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan said that the development of the state will get momentum

भोपाल-चेन्नई फ्लाइट का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई सेवा जुड़ने से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। पूरे देश को एयर कनेक्टविटी से जोड़ने का काम नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल-चेन्नई शुभारंभ कार्यक्रम से जुड़े। चौहान ने कहा कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत प्रदेश के विभिन्न शहर वायु सेवा से जोड़े जा रहे है। वहीं, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, सूचना एवं प्रसारण राजय मंत्री डॉ. एल मुरगन, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत अन्य जन प्रतिनिधि, इंडिगो के प्रतिनिधि एवं अधिकारी वर्चुअली जुड़े।मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री सिंधिया से पर्यटन की दृष्टि से पचमढ़ी में हवाई पट्टी बनाने की मांग रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा कराने का प्रस्ताव भी रखा।केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि भोपाल भारत का हृदय स्थल है। यह राजा भोज और झीलों की नगरी है। देश के दो प्रमुख शहरों भोपाल से चेन्नई फ्लाईट शुभारंभ होने से निश्चित ही विकास को नई गति मिलेगी। भोपाल अभी तक देश के पांच शहरों से जुड़ा था। चेन्नई फ्लाईट शुरू होने से यह छठवां शहर होगा। यह सप्ताह में तीन दिन की फ्लाइट होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। इसे हम उड़ान योजना से पूरा कर रहे हैं। उन्होंने खजुराहो में फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल शुरू कराने एवं इंदौर एयरपोर्ट के विस्तार की बात भी कही।