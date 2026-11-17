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कलेक्टर पवन जैन ने रिश्वत के मामलों में लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए तीन पटवारियों के विरुद्ध अदालत में अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के बाद तीनों आरोपित कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत न्यायालय में मुकदमा चलेगा। लोकायुक्त पुलिस की ग्वालियर टीम ने शासकीय कार्यों के बदले रिश्वत मांगते हुए इन पटवारियों को रंगे हाथ दबोचा था।