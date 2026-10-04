फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Panna: Amit Jain Arrested in Attempted Murder Case; BJP Leader Amita Bagri Alleges Conspiracy by MLA

पन्ना: जानलेवा हमले के आरोप में अमित जैन गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस; भाजपा नेत्री ने विधायक पर लगाए आरोप

Sun, 04 Oct 2026 07:30 PM IST
पन्ना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पन्ना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पन्ना Published by: पन्ना ब्यूरो Updated Sun, 04 Oct 2026 07:30 PM IST
सार

पन्ना के देवेंद्रनगर में कपड़ा दुकान पर कथित जानलेवा हमले के मामले में करीब एक महीने से फरार अमित जैन को पुलिस ने रायसेन टोल नाके से गिरफ्तार किया। मेडिकल के बाद उनका शहर में पैदल जुलूस निकाला गया और न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया। 

विज्ञापन
Panna: Amit Jain Arrested in Attempted Murder Case; BJP Leader Amita Bagri Alleges Conspiracy by MLA
पुलिस ने निकाला जुलूस

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पन्ना जिले के देवेंद्रनगर में कपड़ा दुकान में हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में करीब एक महीने से फरार चल रहे आरोपी अमित जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को रायसेन टोल नाके से पकड़ा गया। अमित जैन भाजपा नेत्री अमिता बागरी के पति हैं और पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ पहले से 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया और फिर देवेंद्रनगर शहर में उसका पैदल जुलूस निकाला। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन


दरअसल, देवेंद्रनगर में एक कपड़ा दुकान में मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में अमित जैन लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी रायसेन टोल नाके के पास मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी को शहर में पैदल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य कानून व्यवस्था के प्रति लोगों में विश्वास कायम करना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- दतिया अपराध: भाजपा पूर्व जिला कोषाध्यक्ष के घर से अवैध शराब की खेप बरामद, दो गिरफ्तार; पूर्व पार्षद फरार
विज्ञापन
विज्ञापन


राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भाजपा नेत्री और आरोपी अमित जैन की पत्नी अमिता बागरी ने वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन और स्थानीय गुन्नौर विधायक राजेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमिता बागरी का आरोप है कि पूरा मामला पारिवारिक और संपत्ति विवाद से जुड़ा था, जिसे राजनीतिक रंजिश के चलते षड्यंत्रपूर्वक गंभीर धाराओं में तब्दील किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार को पुलिस के माध्यम से लगातार परेशान किया जा रहा है।


अमिता बागरी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम बताया है। हालांकि पुलिस ने भाजपा नेत्री के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। देवेंद्रनगर थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव का कहना है कि पुलिस ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर कार्रवाई की है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी से लेकर आरोपी को न्यायालय में पेश करने तक सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है।

पुलिस के मुताबिक अपराधिक प्रवृत्ति का है अमित जैन
पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित जैन के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर, भाजपा नेत्री द्वारा लगाए गए राजनीतिक षड्यंत्र और पुलिस प्रताड़ना के आरोपों ने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चित बना दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed