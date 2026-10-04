पन्ना: जानलेवा हमले के आरोप में अमित जैन गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस; भाजपा नेत्री ने विधायक पर लगाए आरोप

पन्ना जिले के देवेंद्रनगर में कपड़ा दुकान में हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में करीब एक महीने से फरार चल रहे आरोपी अमित जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को रायसेन टोल नाके से पकड़ा गया। अमित जैन भाजपा नेत्री अमिता बागरी के पति हैं और पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ पहले से 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया और फिर देवेंद्रनगर शहर में उसका पैदल जुलूस निकाला। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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