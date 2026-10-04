अफसरों की चूक: जिन ईवीएम के चोरी होने की लिखाई गई थी रिपोर्ट, उनका राज सरकारी फाइलों में था बंद; जानें मामला

अनूपपुर जिला मुख्यालय के पुराने तहसील कार्यालय में सुरक्षित रखी 24 ईवीएम के गायब होने के मामले में नया खुलासा हुआ है। जिन 8 बैलेट यूनिट (बीयू) और 16 कंट्रोल यूनिट (सीयू) के गायब होने पर कोतवाली पुलिस में चोरी का मामला दर्ज कराया गया था, उनके संबंध में निर्वाचन कार्यालय की पुरानी फाइल में दस्तावेज मिल गए हैं।

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