Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhind News ›   bhind dairy raid one quintal adulterated mawa seized license suspended

भिंड: डेयरी पर छापे में एक क्विंटल मिलावटी मावा जब्त, लाइसेंस निलंबित; अन्य इलाकों से भी लिए सैंपल

Sun, 08 Nov 2026 12:15 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंड Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 08 Nov 2026 12:15 PM IST
सार

भिंड के ग्राम मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डेयरी पर छापा मारकर एक क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया। मौके से 30 किलो पामोलिन तेल और वनस्पति घी का मिश्रण भी मिला। विभाग ने डेयरी का लाइसेंस निलंबित कर शहर की अन्य डेयरियों से भी खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए।

विज्ञापन
bhind dairy raid one quintal adulterated mawa seized license suspended
भिंड में डेयरी पर खाद्य विभाग ने जांच अभियान चलाया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को ग्राम मसूरी में स्थित एक डेयरी पर छापा मारकर एक क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया जांच अभियान के दौरान विभाग की टीम ने मौके से रिफाइंड पामोलिन तेल और वनस्पति घी का 30 किलोग्राम मिश्रण भी बरामद किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने संबंधित डेयरी का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया है।
विज्ञापन


डेयरी में मिलावटी मावा तैयार करने का खुलासा
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की शुद्धता परखने के लिए लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में अधिकारियों ने ग्राम मसूरी में संचालित संदीप सिंह भदौरिया की डेयरी पर दबिश दी। निरीक्षण के दौरान डेयरी परिसर में रिफाइंड पामोलिन तेल और वनस्पति घी को मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा था। अधिकारियों ने दूध, तेल-वनस्पति के मिश्रण और तैयार मावा के नमूने लिए। मौके पर ही रैपिड किट की मदद से जब मावे की जांच की गई, तो उसमें मिलावट की पुष्टि हुई। इसके तुरंत बाद टीम ने एक क्विंटल मिलावटी मावा जब्त कर उसे सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर में भिजवा दिया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- पीथमपुर में गोवंश चोरी के शक में दो युवकों से मारपीट, एक की मौत; तीन आरोपी हिरासत में
विज्ञापन
विज्ञापन


शहर की अन्य डेयरियों पर भी प्रशासनिक कार्रवाई
ग्राम मसूरी में हुई इस कार्रवाई के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा दल ने भिंड शहर के विभिन्न इलाकों में भी गहन जांच अभियान चलाया। दल ने गौरी रोड पर स्थित विनोद डेयरी का निरीक्षण किया और वहां से पनीर, दूध तथा घी के नमूने एकत्र किए। इसके बाद टीम किरार कॉलोनी पहुंची, जहां अनुराधा डेयरी से पनीर, घी और सप्रेटा दही के नमूने लिए गए। इन सभी नमूनों की प्राथमिक जांच मौके पर ही रैपिड किट तथा चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से संपन्न की गई।

प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर होगी सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार शहर और ग्रामीण इलाकों से संग्रहित किए गए सभी नमूनों को विस्तृत जांच के लिए राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। प्रयोगशाला से आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मिलावटखोरी में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण या बिक्री करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की मिलावट की सूचना तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग या संबंधित उप जिलाधिकारी को दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed