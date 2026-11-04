भिंड में हादसा: स्कूल जाने के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी थी 11 साल की छात्रा, स्कूल बस ने कुचलकर ले लिए प्राण

भिंड जिले के गोहद क्षेत्र में बुधवार दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूल जाने के लिए सड़क किनारे बस का इंतजार कर रही 11 वर्षीय छात्रा को स्कूल बस ने कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। मासूम की मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर बस जब्त कर ली।

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