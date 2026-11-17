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16 नवंबर को इन दोनों माध्यमों से कुल 181 शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए कुल 111 मामलों में चालानी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों के सहयोग से शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू और सुरक्षित बनाने में काफी मदद मिल रही है।इंदौर ट्रैफिक साथी एप पर 16 नवंबर को कुल 150 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाने के 43 मामले सबसे ज्यादा रहे। इसके अलावा रॉन्ग पार्किंग के 40, फैंसी नंबर प्लेट के 24, स्टंट और ट्रिपल राइडिंग के 17, वन-वे उल्लंघन के 14, मोबाइल फोन के इस्तेमाल के 7 और यातायात बाधित करने के 4 मामले सामने आए। इन सभी शिकायतों के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने 97 वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे। एप पर अब तक रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या 1,042 हो चुकी है।ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 7049107620 पर 16 नवंबर को कुल 31 शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 30 शिकायतों का तुरंत निराकरण कर दिया गया है, जबकि एक शिकायत पर अभी कार्रवाई जारी है। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 14 मामलों में चालानी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इसी तरह नियमों का पालन करें और यातायात नियमों को तोड़ने वालों की जानकारी साझा करते रहें।