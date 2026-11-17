इंदौरः लोगों ने व्हाट्सऐप पर की शिकायतें, 111 के कट गए चालान, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया नंबर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Tue, 17 Nov 2026 03:15 PM IST
सार
इंदौर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नागरिकों की मदद से ट्रैफिक पुलिस ने 16 नवंबर को ऐप और व्हाट्सऐप के जरिए कुल 181 शिकायतें प्राप्त कर 111 मामलों में चालानी कार्रवाई की है।
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विस्तार
इंदौर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मुहिम में अब आम नागरिक भी बढ़-चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। लोग इंदौर ट्रैफिक साथी एप और व्हाट्सऐप ट्रैफिक हेल्पलाइन के जरिए नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की शिकायत सीधे पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नागरिकों की यह सक्रियता बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
शिकायत के आधार पर पुलिस की कार्रवाई
16 नवंबर को इन दोनों माध्यमों से कुल 181 शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए कुल 111 मामलों में चालानी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों के सहयोग से शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू और सुरक्षित बनाने में काफी मदद मिल रही है।
ट्रैफिक साथी एप पर मिले सबसे ज्यादा मामले
इंदौर ट्रैफिक साथी एप पर 16 नवंबर को कुल 150 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाने के 43 मामले सबसे ज्यादा रहे। इसके अलावा रॉन्ग पार्किंग के 40, फैंसी नंबर प्लेट के 24, स्टंट और ट्रिपल राइडिंग के 17, वन-वे उल्लंघन के 14, मोबाइल फोन के इस्तेमाल के 7 और यातायात बाधित करने के 4 मामले सामने आए। इन सभी शिकायतों के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने 97 वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे। एप पर अब तक रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या 1,042 हो चुकी है।
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व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर पर भी मिलीं शिकायतें
ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 7049107620 पर 16 नवंबर को कुल 31 शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 30 शिकायतों का तुरंत निराकरण कर दिया गया है, जबकि एक शिकायत पर अभी कार्रवाई जारी है। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 14 मामलों में चालानी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इसी तरह नियमों का पालन करें और यातायात नियमों को तोड़ने वालों की जानकारी साझा करते रहें।
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शिकायत के आधार पर पुलिस की कार्रवाई
16 नवंबर को इन दोनों माध्यमों से कुल 181 शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए कुल 111 मामलों में चालानी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों के सहयोग से शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुचारू और सुरक्षित बनाने में काफी मदद मिल रही है।
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ट्रैफिक साथी एप पर मिले सबसे ज्यादा मामले
इंदौर ट्रैफिक साथी एप पर 16 नवंबर को कुल 150 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाने के 43 मामले सबसे ज्यादा रहे। इसके अलावा रॉन्ग पार्किंग के 40, फैंसी नंबर प्लेट के 24, स्टंट और ट्रिपल राइडिंग के 17, वन-वे उल्लंघन के 14, मोबाइल फोन के इस्तेमाल के 7 और यातायात बाधित करने के 4 मामले सामने आए। इन सभी शिकायतों के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने 97 वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटे। एप पर अब तक रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या 1,042 हो चुकी है।
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व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर पर भी मिलीं शिकायतें
ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सऐप हेल्पलाइन नंबर 7049107620 पर 16 नवंबर को कुल 31 शिकायतें और सूचनाएं प्राप्त हुईं। इनमें से 30 शिकायतों का तुरंत निराकरण कर दिया गया है, जबकि एक शिकायत पर अभी कार्रवाई जारी है। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 14 मामलों में चालानी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इसी तरह नियमों का पालन करें और यातायात नियमों को तोड़ने वालों की जानकारी साझा करते रहें।