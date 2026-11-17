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किसानों ने गंजबासौदा में नवीन कृषि उपज मंडी के सामने मुख्य मार्ग पर मंगलवार दोपहर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर चक्काजाम कर दिया। किसान धान की नीलामी अचानक रोके जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण गंजबासौदा से उदयपुर जाने वाले 16 किलोमीटर लंबे दो लेन मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं।